Es ist der klassische Gegensatz: Der Waidhofner Gemeinderat bestimmte in einem Mehrheitsbeschluss, die Citybahn auf eine Streckenlänge von nur noch 3190 Metern zu verkürzen. Bürgermeister Werner Krammer (VP) versprach sich von der aufgelassenen Trasse die Gewinnung eines neuen Betriebsgebietes. Kundgebungsteilnehmer bei der jüngsten Klima-Demonstration hielten das am vergangenen Samstag hingegen für einen weiteren Schritt in die falsche Richtung, den die Rathausführung gesetzt habe.