Kleiner Vogel, große Wirkung: Krähe löste Stromausfall aus

Verantwortlich für den Stromausfall war eine Krähe: Sie hatte am Vormittag an einem Isolator einer 30kV-Mittelspannungsleitung einen Erdschluss ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Inzersdorf und Magdalenaberg fanden den toten Vogel in der Wiese, als sie zu den Löscharbeiten alarmiert wurden.

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, durch den Brand des Isolators auf dem Abzweigmast kam es allerdings zu einem Stromausfall in der Umgebung. 13 Trafostationen mit 190 Kundenanlagen waren aufgrund der Störung zeitweise ohne Strom. Ein Techniker des Energieversorgungsunternehmens wurde an den Einsatzort gerufen.