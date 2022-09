Das Wälzlagerwerk wird 1922 zur Herstellung von Wälzlagern für die Österreichische Waffenfabriksgesellschaft (ÖWG) gegründet. Im Frühjahr wird die allgemeine Serienfabrikation im Objekt 13 der Waffenfabrik, welches sich im Wehrgraben in der Blumauergasse befindet, aufgenommen. So steht es in der eigens aufgelegten Festschrift der SKF Österreich AG zum Jubiläum: "100 Jahre Wälzlager aus Steyr".