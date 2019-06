Klassenerhalt war das Ziel: Jetzt steht FC Aschach vor Aufstieg in Bezirksliga

Es schaut so aus, dass der FC Aschach sein Saisonziel, den Klassenerhalt in der 1. Klasse Ost, verfehlt – in die andere Richtung: Der Aufsteiger aus dem Fußballkeller ist drauf und dran, die Meisterschaft zu gewinnen und in die Bezirksliga aufzusteigen.

Obmann Günther Pessl kann die Mathematik für den Aufstieg schon kopfrechnen: Der FCA führt mit 55 Punkten einen Zähler vor dem SK Amateure Steyr und hat mit plus 34 die bessere Tordifferenz. Das bedeutet für das Fernduell um den Aufstieg: Wenn Aschach zuhause gegen den SC St. Valentin nichts anbrennen lässt und gewinnt, dürfen Trainer Alfred Strasser und seine Spieler den Meisterteller in Empfang nehmen. Gewinnt SK Amateure Steyr auswärts bei Kematen/Piberbach, dann reicht Aschach auch ein Unentschieden nicht. Wenn sich Kematen/Piberbach und die Amateure Steyr mit einem Remis trennen, genügt Aschach sogar eine Niederlage, die nicht höher als mit fünf Toren Rückstand ausfällt.

"Wir wollen uns auf keine Rechenspiele einlassen und es selber machen", sagt Pessl, wiewohl er wisse, dass in dieser Liga "jeder jeden schlagen kann".

Weil der Meistertitel für die Mannschaft, die in unveränderter Besetzung nach dem Aufstieg weiter gespielt und keine Verstärkungen zugekauft hat, noch keine gemähte Wiese ist, ist die ganze Gemeinde am Pfingstmontag, 17 Uhr, auf den Beinen. Die Musikkapelle wird wieder auf dem Sportplatz aufmarschieren und alle Vereine am Kalklinienrand die Daumen drücken. "Seit vier Tagen arbeiten wir schon durch", sagt Pessl, "damit es ein Superfest wird." Sollte es in der letzten Runde mit dem abermaligen Meistertitel schiefgehen, würde Aschach in einem Relegationsspiel (wahrscheinlich gegen Asten) eine zweite Aufstiegschance kriegen. Pessl: "Herztropfen sind bei uns derzeit Literware."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at