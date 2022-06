"Klasse im Boot" begeisterte heuer auch den Vizekanzler

Mehr als 50.000 Jugendliche hat Günther Briedl, Direktor der Mittelschule Münichholz und Obmann der Steyrer Forelle-Kanuten, in den vergangenen zehn Jahren für Paddelspaß in Drachenbooten begeistert. Allein heuer nehmen an "Klasse im Boot" am Ausee bei Asten, mittlerweile Österreichs größte Wassersportveranstaltung, in den beiden letzten Schulwochen 8300 Schüler von der fünften bis zur zehnten Schulstufe teil. Parallel zum Drachenbootrennen bietet Briedl mit seinem Team den Jugendlichen auch zahlreiche Aktivstationen, vom Riesenwuzler über den Bungee-Run und den Becherstapelbewerb bis hin zum Eisberg-Klettern.

Vom Rennfieber und dem Eifer der teilnehmenden Jugendlichen ließen sich nun erstmals auch Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler sowie Landesrat Stefan Kaineder anstecken. "Klasse im Boot" zeige, wie wichtig Sport gerade für junge Menschen sei, sagte Kogler: "Dabei geht es nicht nur um die Freude an der Bewegung, sondern vor allem um das Gefühl, Teil eines Teams zu sein."

"Gerade nach diesen beiden Pandemiejahren ist dieses gemeinsame Erleben besonders wichtig", sagt Briedl. Gestern war mit der MS Promenade auch die erste Steyrer Schule im Einsatz, am 6. und 7. Juli folgen weitere Steyrer Schulen.

Ein weiterer Drachenboot-Höhepunkt feiert am 9. Juli ab 12 Uhr beim Campingplatz Münichholz sein Comeback: Da findet nach zwei Jahren Pause das Charity-Event "Gemeinsam im Boot" statt.