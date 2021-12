Klares "Ja" zur Impfung

Bestärkt wurde gestern das Impfmanagement für alte Menschen in den Wohn- und Pflegeheimen der Stadt Steyr durch die vorgeschriebenen Aufzeichnungen. Bürgermeister Markus Vogl (SP) verlas vor der Budgetdebatte die amtlichen Fakten und Antworten auf eine "Aktuelle Stunde", die die FP zum Thema "Corona" eingebracht hatte. Demnach seien am Stichtag 25. November von den insgesamt 345 Bewohnern der drei Alten- und Pflegeheime in der Stadt 18 an Covid-19 erkrankt und beim Personal von 338 Bediensteten neun Personen infiziert gewesen.

Bei den Kommunalbetrieben hätten sich von 112 Mitarbeitern fünf wegen Covid-19 in Krankenstand und Quarantäne befunden. Beim Kindergartenpersonal seien von 137 Personen 15 erkrankt. Die Anzahl der Impfdurchbrüche an diesem Tag habe auf einen äußerst hohen Wirkungsgrad der Vakzine schließen lassen. Von den 685 Covid-19-Patienten, die an diesem Tag bekannt waren, sei die überwiegende Mehrheit von 470 Personen nicht geimpft gewesen. Bei den 215 Impfdurchbrüchen hatten lediglich 23 Personen auch schon den dritten Stich bekommen, wobei der Zeitraum für den "Boost" nicht gereicht haben dürfte.