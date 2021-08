Klagsdrohung gegen den Elternverein

Der Elternverein der Neuen Sportmittelschule in Zell in Waidhofen glaubt nicht, dass ein legaler Schulschwänzer der bestgeeignete Lehrer ist, der die Nachfolge von Direktor Peter Fürst antreten soll, der im August in Pension gegangen ist. Der Bewerber um den Posten, Fritz Lengauer, hat sich wie er im Lokalblatt "Der Ybbstaler" angegeben hat, 2010 als Hauptschullehrer karenzieren lassen und davor schon seine Lehrverpflichtung deutlich reduziert.