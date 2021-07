Heute steht mit dem ÖFB-Cupspiel in der ersten Runde gegen den FC Kitzbühel (19 Uhr) das erste Pflichtspiel für Vorwärts Steyr seit 22. Mai auf dem Programm. Beim Regionalligisten aus Tirol wollen die Rot-Weißen gut in die Saison starten und Selbstvertrauen für die kommende Meisterschaft in der zweiten Liga tanken.