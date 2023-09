Kirchenschlüssel für einen gelehrten Gottesmann

Vor vier Jahren habilitierte der aus Waidhofen stammende Moraltheologe Rupert Grill an der Universität Freiburg zum Thema "Willensschwäche". Die legte der Geisteswissenschafter jetzt nicht an den Tag: In der Pfarrkirche Langenhart händigte der St. Pöltner Weihbischof Anton Leichtfried an Grill die Schlüssel zu den fünf Pfarrkirchen in Erla, Ernsthofen, St. Pantaleon und St. Valentin aus, für die dieser als Oberhirte zuständig sein wird.