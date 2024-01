Kirchdorfer Spital recycelt künftig das Narkosegas

Als erstes Haus der Gesundheitsholding in Oberösterreich hat das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK) Kirchdorf eine hochmoderne Anlage installiert, die klimaschädliche Narkosegase effektiv filtert und recycelt.

"Künftig strömen die ausgeatmeten Narkosegase nicht mehr in die Abluft, sondern werden über Aktivkohlefilter geleitet, die direkt mit dem Narkosegerät im OP verbunden sind", sagt Primaria Silvia Dobler, Leiterin der Abteilung Anästhesiologie und Intensivmedizin. Das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gehe mit dieser Technologie als Pionier voran.

Hintergrund dieses Pilotprojekts: Vier bis fünf Prozent aller Treibhausgasemissionen weltweit werden durch das Gesundheitswesen verursacht – mehr als im Schiffs- und Flugverkehr zusammen. Rund ein Viertel davon stammt aus der Anästhesie und Intensivmedizin. Die von Patienten ausgeatmeten Narkosegase werden meist in die Abluft geleitet, sind jedoch klimaschädlich und überdauern viele Jahre in der Atmosphäre. Die Menge Narkosegas bei einer siebenstündigen Operation ist in etwa so schädlich wie eine 1500 Kilometer lange Autofahrt.

