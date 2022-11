Kirchdorfer Spital erhält ein MRT-Gerät

Von den drei neuen Geräten für Magnetresonanztomografie (MRT) soll – wie die OÖN bereites gestern berichteten – künftig eines am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf im Einsatz sein. Dem Klinikum – mit jährlich mehr als 9000 stationären und knapp 48.000 ambulanten Patienten – bringte das MRT viele Vorteile, sagt Michael Hubich, ärztlicher Direktor: "Besonders die Abteilung für Traumatologie versorgt jährlich zahlreiche Patienten nach Unfällen in der Region. Darüber hinaus sind wir ein wichtiger Versorger für Erkrankungen am Bewegungsapparat, die aufgrund der Alterung der Bevölkerung stark zunehmen." Wartezeiten könnten künftig verkürzt werden.