Kirchdorfer Sanitäter gewannen auf Landesebene zwei von drei Bewerben

KIRCHDORF. Wenn jede Sekunde zählt, ist auf sie Verlass. Das bewiesen jene Rotkreuz-Sanitäter, die beim Sanitätshilfe-Landesbewerb in Schwertberg teilnahmen. Insgesamt 29 Rettungssanitäter-Teams aus dem gesamten Bundesland bewiesen, welche umfassenden Fähigkeiten sie sich angeeignet haben.

Die Teilnehmer aus Kirchdorf wurden dabei zu den großen Abräumern: Michael Kronberger gewann im Einzelbewerb in der sogenannten Gold-Wertung, das Team "Kirchdorf 3" gewann die Silber-Wertung. Einzig der Bronze-Bewerb ging nicht in den Bezirk Kirchdorf. Hier überzeugte das Team aus Sattledt.

Neben theoretischem Wissen stellten die Teilnehmer ihr praktisches Können an mehreren Stationen zur Schau. So mussten sie beispielsweise mehrere Menschen nach einem Verkehrsunfall schnellstmöglich versorgen, mit Unterstützung der Rettungshundebrigade eine vermisste Person finden oder eine starke Blutung bestmöglich stillen. Besonders lehrreich war die Großeinsatzübung, bei der die Evakuierung der Mittelschule am Plan stand.

Für die perfekten Wettbewerbsbedingungen verantwortlich war das Team rund um die Ortsstelle Schwertberg und die Bezirksstelle Perg. "Die Vorbereitungszeit hat sich auf ganzer Linie gelohnt. Die Teilnehmer waren alle begeistert", sagt Karin Kammerer, Ortsstellenleiterin in Schwertberg, die sich über die erfolgreiche Veranstaltung ebenso freut wie Bezirksgeschäftsleiter Christian Geirhofer.

Ziel der jährlich stattfindenden Sanitätshilfe-Landesbewerbe ist, einen fairen Wettbewerb abzuhalten und Erfahrungen für künftige praktische Einsätze zu sammeln. "Diese Wettbewerbe sind die besten Trainings für Ernstsituationen", betontet Oberösterreichs Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger.