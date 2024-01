Kirchdorfer Narrengilde sagt die große Faschingsparty ab

Bei Kaiserwetter herrschte vergangenes Jahr bei der traditionellen Faschingsamstagparty der Kirchdorfer Faschingsgesellschaft ein mächtiges Gedränge. Hand aufs Herz, in der Feierzone um das Gasthaus Schöllhuber befanden sich vor den Barhockern und Theken weitaus mehr Narren und Närrinnen als die für die Veranstaltung gemeldeten 600 Besucher.

Die Gilde zog die Lehre daraus und beantragte für heuer gleich eine Großveranstaltung bis zu 2500 Gäste - ein Knieschuss, wie manche Beteiligten im Nachhinein meinten. Denn der vom Land Oberösterreich zu einer Vorbesprechung im Rathaus beigezogene Amtssachverständige machte die Veranstalter auf eine Reihe von Auflagen aufmerksam, die sie in ihrem Konzept noch nicht vorgesehen hatten. Die Faschingsgesellschaft zog ihren Antrag daraufhin noch vor der Genehmigungsverhandlung, die am 21. Jänner stattfinden hätte sollen, zurück und sagte die beim Publikum äußerst beliebte Faschingsfete ab. "Wir hätten zwar 60 freiwillige Helfer aufbieten können", sagt Roman Mittendorfer, Präsident der Kiridorfer Faschingsgesellschaft, "aber die vielen Auflagen wären für unseren Verein weder personell noch finanziell zu stemmen gewesen."

Der Gemeinde und Bürgermeisterin Vera Pramberger (SP) will er am Scheitern eines der Höhepunkte im Kirchdorfer Fasching keine Schuld geben: "Die müssen sich als Behörde auch an die Vorgaben des Landes halten und natürlich sind wir die Letzten, die die Sicherheitsvorkehrungen für nicht wichtig betrachten würden." Nur manche Kinkerlitzchen, bei denen der Amtsmann sehr kleinlich gewesen wäre, hätten sich summiert und das Fass zum Überlaufen gebracht. "Dass wir für ein einfaches Verlängerungskabel für einen Durchlaufkühler bei einer Bar ein gewerbliches Attest brauchen, geht doch schon sehr weit."

Nächstes Jahr Nägel mit Köpfen

Enttäuschte Faschingsnarren haben auf Facebook Partezettel gepostet, auf denen der Kirchdorfer Faschingssamstag betrauert und zu Grabe getragen wird. So schlimm kommt es nicht. "Uns hat für ein Konzept für eine Großveranstaltung heuer schon die Zeit gefehlt", räumt Mittendorfer zu seinem Rückzieher ein. Und freilich: Für mehr Leute auf dem Gelände hätte man auch mehr Securitys bezahlen müssen. "Wir setzen uns im Laufe des Jahres zusammen, um die Faschingssamstparty im größeren Stil neu aufzustellen", kündigt auch Pramberger an. Möglicherweise trifft man sich bei einer mittelgroßen Veranstaltung mit 1000 Besuchern.

