Kirchdorfer Gruppe übernimmt WIBAU Holding zur Gänze

Die Hauptgeschäftsfelder der seit den 1940-er Jahren in Oberösterreich ansässigen WIBAU Holding sind Transportbeton, Rohstoffgewinnung und -aufbereitung, Entsorgung und Recycling. Das Kirchdorfer Zementwerk hat nun auch die bisherigen Anteile der Strabag, insgesamt 21,7 Prozent, und damit die WIBAU Holding GmbH vollständig übernommen.

Damit sei die WIBAU- Gruppe gänzlich unabhängig in der weiteren strategischen Entwicklung und ihr Weg in die Zukunft könne dynamisch und erfolgreich fortgesetzt werden, heißt es in einer Firmenaussendung. Unter der Geschäftsführung von Gerhard Kraus erwirtschaftet die WIBAU Holding jährlich einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro und beschäftigt derzeit insgesamt 140 Mitarbeiter.

Erich Frommwald, Geschäftsführer der Kirchdorfer Gruppe und Vorsitzender des Aufsichtsrates der WIBAU Holding GmbH, freut sich über den Zuwachs: „Durch den Zukauf der Anteile sind wir einerseits unabhängiger in den strategischen Entwicklungen und andererseits werden die Tradition und die Werte des Kirchdorfer Zementwerkes und der WIBAU Gruppe dadurch noch stärker miteinander verwoben. Ich freue mich auf die weitere erfolgreiche und nachhaltige Zusammenarbeit.“