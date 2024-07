Die Kirchdorfer dürfen im November einen neuen Bürgermeister wählen

"In Abstimmung mit allen Fraktionen habe ich den Termin für die Bürgermeisterneuwahl mit 17. November festgesetzt", sagte Stipo Luketina (SP), seit der Abwahl von Vera Pramberger geschäftsführender Bürgermeister von Kirchdorf, Freitagvormittag bei einem Termin im SP-Bezirksbüro. Der Termin sei zwischenzeitig bereits von der BH Kirchdorf bestätigt worden.

Klar ist mittlerweile auch, wer für die SP in den Ring steigen wird: Finanzstadtrat Markus Ringhofer, im Brotberuf Projektmanager bei Primetals in Linz, stellt sich – vorbehaltlich einer Bestätigung bei der außerordentlichen SP-Jahreshauptversammlung am 9. August – als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung.

Finanzstadtrat Markus Ringhofer tritt am 17. November für die SP Kirchdorf als Bürgermeisterkandidat an. Bild: SP

"Er wird bis zum Wahltag wohl Wanderschuhe benötigen", sagt Pramberger, die einen intensiven Wahlkampf mit zahlreichen Hausbesuchen nahen sieht. Sie selbst wird den Gemeinderat bereits bei der kommenden Sitzung, vermutlich am 24. September, verlassen und auch alle weiteren offiziellen Funktionen abgeben. Im SP-Landesvorstand wird die Kirchdorferin jedoch bis auf Weiteres bleiben: "Ich habe vor, auch in Zukunft parteipolitisch zu arbeiten." Ihre Nachfolge an der Parteispitze der Kirchdorfer SP wird Luketina antreten.

Pramberger hatte das Bürgermeisteramt am 1. April 2020 während des ersten Corona-Lockdowns übernommen. Nach rund vierjähriger Amtszeit stolperte sie über einen von VP, Grünen und FP gemeinsam eingebrachten Misstrauensantrag und scheiterte danach in der Volksabstimmung am 16. Juni mit 752:1090 Stimmen klar. "Anfangs hat das schon sehr geschmerzt", sagt die Politikerin. Mittlerweile habe sie aber viel positiven Zuspruch erfahren, nun "will ich diesen Ausgang gar nicht mehr analysieren".

Die SP Kirchdorf nominiert weder den geschäftsführenden Stadtchef Stipo Luketina noch die abgewählte Vera Pramberger für den Bürgermeistersessel. Bild: win

Auch wenn aufgrund der durch die Corona-Auflagen besonderen Situation nicht immer alles reibungslos funktioniert habe, sei sie sich sicher, gemeinsam einiges für Kirchdorf weitergebracht zu haben. Unter anderem sei es gelungen, zwei Wirtschaftsunterstützungspakete umzusetzen, den ersten Teil der Ortswasserleitung zu erneuern, ein Gesamtverkehrskonzept zu erstellen sowie Krabbelstube und Kindergarten aus- und umzubauen. "Aber die Art und Weise, wie ich abgewählt wurde, lässt mich mit Sorge darauf blicken, wie mit demokratischen Ergebnissen umgegangen wird."

