Mutmaßlicher Serieneinbrecher verhaftet

Der junge Ungar hatte in der Nacht auf Montag mehrere Einbrüche im Kirchdorfer Stadtzentrum verübt. Er hatte es vor allem auf Gastrolokale und Hotels abgesehen, aber auch ein hochwertiges Mountainbike, das vor einem Mehrparteienhaus versperrt abgestellt war, nahm er mit. Noch in derselben Nacht machte er sich mit dem Zug auf den Weg nach Wien, wo er das gestohlene Rad verkaufte. Anschließend reiste der Einbrecher wieder zurück nach Kirchdorf. Dort wurde er am Sonntagabend von der Polizei empfangen.

Zahlreiche weitere Einbrüche vermutet

Die Ermittler konnten den 29-jährigen Verdächtigen in der Zwischenzeit ausforschen. Der Mann gab die Einbrüche in Kirchdorf zu. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist. "Es besteht der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte in den vergangenen Monaten zahlreiche weitere Einbrüche begangen haben könnte", heißt es. Die Höhe des Schadens ist noch nicht ermittelt worden. Am Montag wurde der mutmaßliche Serieneinbrecher in die Justizanstalt gebracht.

