Kirchdorf mit einem Bein im "Final 4"

Vizemeister TC Kirchdorf hat nach den ersten beiden Spielen in der Tennis-Bundesliga den Einzug ins "Final 4" so gut wie fixiert. Die Kremstaler fertigten zum Auftakt im Oberösterreich-Derby Union Mauthausen daheim mit 7:2 ab, gegen den Salzburger TC gelang dann sogar ein 8:1-Kantersieg. Kirchdorf müsste nun am kommenden Wochenende auswärts gegen die beiden Nachzügler Telfs und Dornbirn jeweils deutlich verlieren, um das Finalticket noch zu gefährden.

Nach dem Abgang der Mannschaftsstützen Lukas Miedler und Pascal Brunner zu Meister Irdning erfüllten die Kirchdorfer Neuzugänge Florian Mayer, Martin Fischer und Johannes Ager schon bei ihrem Debüt gegen Mauthausen die Erwartungen. Dazu bewies der in Roland Garros in Runde 1 ausgeschiedene Slowene Blaz Rola seine Klasse als Topspieler der Kremstaler. Einzig der Ukrainer Ulazdemir Ignatik gab sein Einzel knapp in drei Sätzen ab, das allerdings gegen den extrem starken Andreas Haider-Maurer.

Auch beim 8:1 gegen Salzburg lag Kirchdorf bereits nach den Einzeln uneinholbar 5:1 voran, Fischer verlor hier knapp gegen den Deutschen Sebastian Prechtel mit 5:7, 6:7. In allen anderen, teils hochklassigen Matches gewannen die Kremstaler.