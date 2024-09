Kirchdorf: Autofahrer kollidierte mit Zug

Der verletzte Lenker wurde von den Einsatzkräften kopfüber aus dem verunfallten Pkw geborgen und ins Spital gebracht. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten gestalteten sich laut Feuerwehr schwierig.

"Wir konnten die verletzte Person gemeinsam mit den Rettungskräften relativ rasch aus dem feststeckenden Fahrzeug befreien", hieß es von der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf an der Krems Sonntagabend gegenüber der APA. Doch die Aufräumarbeiten danach waren sehr aufwendig.

Durch die Kollision wurde der Motorblock aus der Verankerung des Fahrzeuges gerissen und Betriebsmittel gelangten in den darunterliegenden Bach. Die Feuerwehr musste insgesamt vier Sperren im Bach errichten, Wasser wurde abgepumpt und auch der Landeshydrologe war zur Prüfung des Wassers im Einsatz. Es waren die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf an der Krems sowie die Freiwillige Feuerwehr Micheldorf mit jeweils rund 20 Mann bis am späten Sonntagnachmittag im Einsatz. Der Zugverkehr auf der Pyhrnstrecke war während der Aufräumarbeiten teilweise eingestellt oder nur eingeschränkt im Betrieb.

