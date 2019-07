Kino unter freiem Himmel

Sommerkino unter freiem Himmel ist an sich schon ein Erlebnis. In Steyr ist dieser Genuss jedoch ein besonderer. Denn nicht nur im CityKino-Innenhof flimmern cineastische Schmankerl über die Leinwand, sondern ebenso im Dominikanerhof und im herrlichen Schlossgraben, in dem auch das Musikfestival Steyr über die Bühne geht.

Im Kino-Hof stehen heute „Easy“ und morgen „Tel Aviv on fire“ auf dem Programm (Beginn jeweils 21 Uhr), den Film-Reigen im Schlossgraben eröffnet am Montag, 29. Juli, die Beatles-Komödie „Yesterday“, tags darauf gefolgt von „Photograph“. Am Montag, 5. August, folgt „Bohemian Rhapsody“, der mit zwei Oscars ausgezeichnete Film über Queen, und zum Abschluss folgt am Dienstag, 6. August, „Green Book“, der ebenfalls einen Oscar – als bester Film – abräumte. Beginn jeweils um 21 Uhr.