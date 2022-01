Kindertheater im Steyrer Akku

In diesem Stück nach einem Bilderbuch von Jörg Mühle geraten sich Bär und Wiesel gewaltig in den Pelz, weil Teilen eben so schwer ist. Die Frage lautet: Verzichten oder doch lieber nehmen, was man kriegen kann? Geeignet ist das Theater für Kinder ab drei Jahren.

Infos: www.akku-steyr.com