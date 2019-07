Kindergärten: Steyr stöhnt über Minus am Nachmittag

Der rapide Rückgang habe sich leider verfestigt, sagt die für die Kindergärten zuständige Vizebürgermeisterin Ingrid Weixlberger (SP): "Früher sind fast fünfzig Prozent der Kinder auch am Nachmittag in unseren elf städtischen Kindergärten professionell betreut worden." Aufgrund der vom Land Oberösterreich im Jahr 2018 eingeführten Kostenpflicht seien die Anmeldungen aber schlagartig auf weniger als 30 Prozent gesunken. "Für das im September beginnende Kindergartenjahr schaut es genauso negativ aus", sagt Weixlberger.

Gerechnet wird damit, dass aufgrund der Voranmeldungen von knapp 700 Kindern, die am Vormittag betreut werden, im Herbst lediglich rund 190 auch die kostenpflichtige Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen werden. Dies sei kein auf Steyr begrenztes Phänomen. Laut Weixlberger verzeichne auch Wels Rückgänge von mehr als 30 Prozent am Nachmittag.