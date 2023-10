Kinder und Jugendliche bauen Windkraftanlagen

Mit einer Pressekonferenz startete gestern das vierjährige Projekt "Junior Maker Pioneers". Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren sollen sich mit erneuerbaren Energietechnologien befassen. Das Vorhaben verbindet das Thema Klimawandel mit dem technischen Interesse von Kindern und Jugendlichen.

Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) unterstützt das Projekt "Junior Maker Pioneers". "Dieser Ansatz, Klimaschutztechnologien praktisch zu vermitteln, ist bedeutend für die Zukunft in Oberösterreich. Er weckt Interesse für Umwelt und Klimaschutz."

In den kommenden vier Jahren ist die Umsetzung von vier Vorhaben geplant: "Wir wollen eine Junior-Maker-Pioneer-Gruppe aufbauen, ähnlich wie bei Nachwuchsmannschaften in Sportvereinen, nur dass diese Kinder und Jugendlichen sich mit erneuerbaren Technologien beschäftigen", erläutert Impulsgeber Christian Stadlmann von der FH OÖ. Bei Treffen werden die Teilnehmenden unterschiedliche Projekte vorantreiben: darunter das Bauen von Windkraftanlagen, PV- und Solaranlagen, Wasserkraftwerken, Speichersystemen, Generatoren und Elektromotoren. Zudem ist geplant, die in den Junior-Maker-Pioneer-Gruppen erarbeiteten Inhalte für Schüler der Region anzubieten, dazu einen Pool an Trainern aufzubauen und auch die Eltern miteinzubeziehen.

Für den Trainer-Pool ist auch die Beteiligung älterer Jugendlicher, Schülerinnen und Schüler, Studierender und Lehrlinge vorgesehen.

Interessenten an dem Projekt "Junior Maker Pioneers" – von Kindern über Schulen und Firmen bis zu Trainern – können sich an Andrea Holzinger von der FH OÖ wenden: andrea.holzinger@fh-steyr.at

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst