Kinder mit Behinderung haben in Kakonko Zukunft

Der "Solidaritätspreis" wurde zum 30. Mal verliehen, und es wird das letzte Mal sein. Die Diözese Linz kann sich die Auszeichnung von Personen und Gruppen, die mit ihrem solidarischen Handeln richtungsweisend gewesen sind und dafür vor den Vorhang geholt werden, inklusive des Preisgeldes in Höhe von 15.000 Euro nicht mehr leisten.

Beim Schlussstrich, der bei der Verleihungsfeier am Montagabend in Linz gezogen wurde, erhielt unter anderem die Pfarre Kirchdorf aus den Händen von Bischof Manfred Scheuer, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Soziallandesrat Christian Dörfel die Ehrenurkunde überreicht. In einer Partnerschaft mit der Pfarre Kakonko in Tansania wurden Kinder und Jugendliche mit Behinderungen unterstützt, deren Ausgrenzung in der Gesellschaft beendet wird: Die Pfarre Kirchdorf unterstützt Schulen, Lehrplätze und Küchen sowie Unterkünfte für die Jugendlichen.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer