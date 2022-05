Kinder heizten Sauna ein: Brandeinsatz in Schlierbach

Wie die Polizei berichtet, hatten zwei fünfjährige Kinder den Schalter betätigt und offenbar unwissentlich die Sauna eingeheizt. Die beiden waren mit ihren Eltern zu Gast beim 49-jährigen Hausbesitzer, der die alte Sauna als Abstellort genutzt hatte. "Durch die Hitzeentwicklung haben sich die gelagerten Gegenstände entzündet", berichtet die Polizei.

Durch die geöffnete Terrassentür bemerkte der 49-Jährige das Feuer. Er wollte es selbst löschen, was ihm aber nicht ganz gelang. Deshalb rückte die Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften an. Verletzt wurde niemand, am Donnerstag wird die Brandstelle von einem Sachverständigen untersucht.