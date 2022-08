Kinder entdecken hier spielerisch neue Horizonte

Heute endet in Steyr nach 440 Lehrveranstaltungen das Feriensemester der KinderUni Oberösterreich. An sechs Standorten – neben Steyr noch Wels, Hagenberg, Ennstal, Almtal und Linz, wo am 11. Juli der Startschuss zur 19. Auflage gefallen war – hat heuer die Rekordzahl von 2320 Kindern und Jugendlichen teilgenommen.