Kerzen für die Opfer und die Helfer

Mehr als 200 Menschen, die sich gestern um fünf Uhr am Amstettner Hauptplatz versammelten, hatten keine Lärmwerkzeuge dabei. Sie behüteten mit ihren Händen das flackernde Kerzenlicht, damit es der kalte Wind an diesem späten Nachmittag nicht ausbläst. Die Elementarpädagogin Barbara Laumer hatte zu der Totenwache für die an Covid-19 Verstorbenen und zur Danksagung an Ärzte, Pfleger und Bekämpfer der Pandemie aufgerufen, "damit die schweigende Mehrheit endlich sichtbar wird".

Ein "wichtiges Zeichen" der Zivilgesellschaft sah auch Bürgermeister Christian Haberhauer (VP), der unter Allfälliges in der vergangenen Gemeinderatssitzung eine Sympathieerklärung für die Veranstaltung eines Lichtermeeres auf dem Hauptplatz beschließen ließ, gegen die auch die Fraktion der FP keinen Einwand vorbrachte. "Ich gehe also davon aus, dass der ganze Gemeinderat die Kundgebung unterstützt", sagte Haberhauer, für den seine Teilnahme Ehrensache war.

Es war kein Aufmarsch, sondern ein Zusammenstehen von Menschen, die Rücksicht auf andere nehmen und zu deren Gesinnung die Fürsorge gehört. Das merkte man. Bei einer Hundertschaft war kein Einziger zu sehen, der keine FFP2-Maske getragen hätte. Diese Leute verhüllen ihr Gesicht hinter der Maske aus vernünftiger Überzeugung, nicht weil sie müssen. Stadtpfarrer Peter Bösendorfer und Laumer brachten den Nenner auf den Punkt: "Wir werden nur gemeinsam aus der Pandemie ans rettende Ufer kommen."

Konkret bedeute das, dass es der Solidarität bedürfe – die sich auch mit einem Nadelstich für die Impfung ausdrücken könne. Der Leitspruch "YesWeCare" der gleichzeitig auf der Wiener Ringstraße stattfindenden Lichterkette gelte auch für Amstetten, versicherte Laumer. Den Egoismus hintanzustellen gebiete auch die jetzige Lage: "Am Amstettner Krankenhaus ist die Situation angespannt", warnte Laumer.