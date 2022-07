Kepplinger nur drei Sekunden hinter Tour de France-Star

Nach 15 Jahren Pause feierte das Altstadtkriterium in Graz Dienstagabend ein Comeback. Auf einem 980 Meter langen Rundkurs lieferten sich die Radsport-Asse ein intensives Kopf an Kopf-Rennen. Nach insgesamt sechzig Runden siegte Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) vor Jan Tratnik (Bahrain Merida) und Marco Haller (Bora hansgrohe). Rainer Kepplinger wurde als bester Profi des Steyrer Hrinkow Advarics Cycleang Teams Achter.

Tausende Zuschauern entlang des Rundkurses hatten die Fahrer beim Comeback des Grazer Innenstadtkriterium angefeuert. Topstar und danach auch umjubelter Sieger war der Waliser Geraint Thomas, der am Sonntag noch den dritten Platz bei der Tour de France gefeiert hatte. Das Hrinkow-Team präsentierte sich mit Marvin Hammerschmid, Manuel Bosch, Daniel Eichinger und Rainer Kepplinger sehr stark. Das Quartett deckte alle Spitzengruppen ab und war mitunter das aktivste Team des Tages. Drei Sekunden fehlten Kepplinger am Ende auf Topstar Thomas. Manuel Bosch wurde Zwölfter, Hammerschmid fuhr auf Rang 16 und Eichinger auf Rang 27.

Nach dieser Topleistung der Hrinkow-Fahrer steigt bereits die Vorfreude auf die Premiere des Heimkriteriums in zweieinhalb Wochen. Am 14. August werden bei Steyrer Hrinkow City-Kriterium erstmals in der 24-jährigen Geschichte dieser spektakulären Traditionsveranstaltung Straßenprofis und nicht Mountainbiker auf einem neuen Kurs durch die Altstadt sausen. bei diesem Pflasterspektakel mit Start und Ziel am Steyrer Stadtplatz sind fünfzig Runden zu je einem Kilometer zu absolvieren.