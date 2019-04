Keinen Fuß auf dem Rasen

STEYR. Mit vier Toren im Alleingang war David Peham nicht zu bändigen, schoss Amstetten über den Strich und vergrößerte Steyrs Probleme.

SKU-Stürmer David Pehams Solo: Der Ex-Steyrer erzielte alle vier Treffer beim 4:0-Heimsieg der Amstettner Bild: Kovacs

Zum Geburtstag öffnet man gern ein Paket, nicht aber dieses: Nach der 37. Minute des Derbys in der zweiten Bundesliga zwischen SKU Amstetten und SK Vorwärts Steyr rief Steyrs nunmehr 33-jähriger Tormann Reinhard Großalber David Peham zu: "Brems dich ein, reicht schon!" Die beiden kennen sich. Peham, der zu diesem frühen Zeitpunkt nach seinem vierten Treffer zum 4:0-Endstand jubelnd abdrehte, spielte einst bei den Rot-Weißen.

Die hatten auf dem Platz keine Geschenke für ihren Tormann. Großalber hielt in der ersten Viertelstunde bereits mit drei Glanzparaden seine Elf im Spiel, der überhaupt nichts gelang. "Wir haben keinen Fuß auf den Rasen gebracht", sagt der Goalie und Kapitän. Über das Totalversagen der Vorderleute mutmaßt der Gymnasialprofessor, dass ihnen die Nerven wie bei Prüfungsangst davongeflattert sind: "Krampf lähmt jede Bewegung." Für Vorwärts waren drei Punkte aus dem Mostviertel schon wie ein nötiger Bissen Brot für den Ligaverbleib.

Zum Geburtstag ein Vier-Tore-Paket: SKV-Goalie Reinhard Großalber (Foto: Kovacs)

Aus diesem Grund, aber sehr zur Verwunderung des Gegenübers beim SKU, Jochen Fallmann, hatte Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner zwei Spitzen aufgeboten. Bei der Aufstellung standen seine Spieler dann aber neben den Schuhen. Fallmann hat die Variante behagt: "Wir gewannen damit im Mittelfeld Räume." Mit wenigen Pässen zerlegte der SKU die Vorwärts-Abwehr, bei der der verletzte Lukas Gabriel als Nothelfer im Sechzehner fehlte. Matchwinner Peham spürte die Faust des Trainers im Nacken. "Du verwertest heute gleich die erste Chance, die du kriegst", befahl Fallmann, nachdem Peham in den vergangenen drei Begegnungen keine einzige Torgelegenheit hatte. Gestern löste er die Hemmung und verpackte vier Tore in einen lupenreinen Hattrick. "Ex-Vorwärtsler" spielte dabei keine Rolle: "Ich will in jedem Spiel treffen, aber heute lief alles wie im Traum."

