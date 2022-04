Die Nachfrage nach Ferienimmobilien in Österreichs wunderbarer Bergwelt ist enorm. Längst "ausverkaufte" Dörfer in Tirol und Salzburg haben diesen Trend seit langem vorweggenommen. Finanzkräftige Investoren werden häufig mit dem Versprechen geworben, einen Zweitwohnsitz in den schönsten Regionen der Alpen zu erwerben: Einerseits stehe dieser für den persönlichen Urlaub zur Verfügung, andererseits werde dieser den Rest des Jahres mit lukrativer Rendite gewinnbringend vermietet.