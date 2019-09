Die Marktgemeinde Sierning ist der einzige Ort in der Region, in dem man sich getraut hat, den Wald an Verkehrsschildern zu fällen. Seit einem Monat läuft der Probelauf einer "Begegnungszone" im Marktkern um den Kirchenplatz, in der Autofahrer, Fußgänger und Radler gleichberechtigt sind. Beim Höchsttempo 20 km/h gilt für die Fahrzeuglenker nur noch die altbewährte Rechtsregel für den Vorrang.