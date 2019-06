Keine Strandparty zur Matura, sondern auf zu den Straßenkindern

Für die Kids, die auf der Straße leben, gegen den Hunger Lack schnüffeln, will Katharina Eblinger einfach die "große Schwestern" sein, auf die Verlass ist. Die 19-jährige Stephansharterin hat zur Verwirklichung dieses Planes heuer ein Mammutprogramm vor sich: Jetzt steht die Matura an, anschließend bricht sie nach Medellin in Kolumbien auf, um für Straßenkinder eine Bezugsperson zu werden. Sie arbeitet dort im Rahmen der Organisation von "Jugend Eine Welt" bei einem Projekt der Salesianer Don Boscos mit.

In der Salesianer Don Boscos-Pfarre Amstetten Herz Jesu stellte sie jetzt sich und ihre Aufgaben vor, den Erlös eines Pfarrcafés überwies sie sogleich für das Projekt.

"Kleine Stadt" in der Stadt

In der "Ciudad Don Bosco" wolle sie mit kleinen Schritten "Großes erreichen, damit das Leben junger Menschen gelingt", sagte Eblinger, die mit ihren Eltern und ihren fünf Geschwistern auf einem Bauernhof lebt. Die "Stadt Don Boscos" wird ihrem Namen gerecht: Tatsächlich gleicht das Sozialprojekt der Salesianer Don Boscos in Kolumbien einer Stadt. Immerhin über 200 MitarbeiterInnen und ca. 15 Freiwillige, die dort wie Katharina ein Freiwilligenjahr verbringen, arbeiten dort laufend. Das Projekt kümmert sich um Kinder aller Altersgruppen und mit verschiedenen Problemlagen. Von ehemaligen Kindersoldaten über Straßenkinder bis hin zu Kindern von arbeitenden Eltern treffen hier viele aufeinander.

Kontakte zu den Kids knüpfen

Katharinas Aufgabe wird es sein, Kontakt mit Straßenkindern aufzunehmen, sie zu begleiten und auf einen guten Weg zu bringen. Der heilige Don Bosco, der auch Patron der Jugend ist, lehre, in jedem Menschen das Positive zu sehen und das den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln.

Katharina Eblinger zitiert einen Spruch des bekannten Jugendseelsorgers: "Diese Kinder sind wie Edelsteine. Man muss sie nur aufheben und schon leuchten sie."

Wer sich für die Arbeit von Katharina interessiert: Sie ist gerne bereit, vor ihrem Abflug nach Südamerika oder nach ihrem Volontariat in Pfarren oder Schulen zu berichten.

