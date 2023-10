Keine PV-Anlage – kein Problem: Genossenschaft liefert Sonnenstrom

Großes Interesse und erste wichtige Schritte in Richtung Energiewende

Die neue Ströme Energiegenossenschaft soll die erneuerbare Energiewende in der Region vorantreiben: Mit viel Enthusiasmus wurde die Genossenschaft Dienstagabend gegründet. Rund 50 Interessierte waren im Saal, 37 Besucher haben spontan Anteile um je 1000 Euro oder mehr erworben. Zukünftig wird ein Anteil 100 Euro kosten. Die Mitglieder der Genossenschaft sind an Photovoltaikanlagen mitbeteiligt und können von diesen auch Strom beziehen. Neue Anlagen sollen mit dem Startkapital und mit einem gewissen Einsatz an Fremdfinanzierung errichtet werden – angedacht sind unter anderem sogenannte Agri-PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen. Wie viel die Kilowattstunde Genossenschaftsstrom kosten wird, steht noch nicht fest. Jedenfalls erfolgt die Abrechnung unmittelbar mit dem jeweiligen Stromanbieter.

Jeder soll von der Energiewende profitieren können. Mit dieser Absicht tritt ein siebenköpfiges Team – vom Bauern bis zum Unternehmensberater – an die Öffentlichkeit. Von Mietern über Dach- und Flächenbesitzer bis hin zu Menschen, die ihr Geld in erneuerbare Energien investieren möchten, können sich alle Interessenten an der Energiegenossenschaft beteiligen und Nutzen daraus ziehen.

"Bewohner der Steyrer Altstadt, die aus Gründen des Denkmalschutzes keine eigenen Anlagen betreiben können, haben nun die Möglichkeit, Mitbesitzer von Photovoltaikanlagen zu werden", sagt Michael Atteneder, einer der Vorstände der neuen Genossenschaft. "Wir möchten es schaffen, dass 27 Jahre nach Errichtung der ersten Windräder in der Laussa neue Standorte in der Region hinzukommen", ergänzte Rudolf Forster, der die Genossenschaft mit seiner Erfahrung im Bereich Bürgerbeteiligung und Bürgerfinanzierung unterstützt. Wo es sinnvoll und möglich ist, behalten sich die Ströme-Gründer auch vor, weitere erneuerbare Energiequellen anzuzapfen oder auszubauen.

"Der Zuspruch bei der heutigen Gründungsversammlung übertrifft unsere Erwartungen und ist Ansporn, bald mit den ersten PV-Anlagen zu beginnen", sagt Ströme-Sprecher Philipp Hartl.

