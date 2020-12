Mit der Trainerfrage ist die wichtigste Personalie geklärt. Nach einer zeitweise turbulenten Herbstsaison mit mehrfacher Corona-Quarantäne in der Vorbereitung und einem überraschenden Trainerwechsel ist mit einem gelungenen Jahresendspurt Ruhe im Verein eingekehrt. Der SK BMD Vorwärts Steyr befindet sich in einer kurzen Weihnachtspause, ehe Chefcoach Andreas Milot am 4. Jänner seine Mannschaft zu Laktattests und zur ersten Trainingseinheit im neuen Jahr versammelt.