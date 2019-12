Keine Flower Power in Amstetten: Wölfe besiegten Wiener klar 11:4

Die Eishockeyexperten nennen es fachkundig einen "Wrap Around", die Männer auf dem Eis und auf den Kufen sagen einfacher "Bauernschmäh" dazu. Ein Eishockeyspieler schießt den Puck nicht aufs Tor, sondern umkurvt den Goalie von hinten und spitzelt die Scheibe mit großer Stockbeherrschung auf der Gegenseite ins Netz. Sieht man selten und auch in der EBEL nicht so oft. Aber Philipp Fehringer gelang in der 28. Minute in der Regionalliga des Wiener Eishockeyverbandes (EARL) das Kunststück zur 5:2-Führung der Wölfe.

Fehringer kam gerade von der Strafbank, da schickte ihn Mario Schramböck mit einem weiten Pass auf die Reise. Den Flowers aus Wien ging das zu schnell, hatte doch Fehringer mit dem "Bauernschmäh" die Abwehr übertölpelt. Der Treffer war symptomatisch für diese richtungsweisende Begegnung. Trainer Dieter Grebin predigte seiner Mannschaft in jeder Drittelpause, das Tempo hoch zu halten und nicht die langsame und behäbige Spielweise der Wiener anzunehmen, die diese wie einen Köder zum Fraß vorlegten.

Ließen die Amstettner nach, waren die Wiener wieder voll im Rennen. In dem starken Mitteldrittel hatten die Wölfe schon einen Shorthander von Matthias Schwab auf der Habenseite, was das "Momentum" ganz auf die Schläger der Mostviertler lenkte. Wenn die "Blumen" nach viel Schatten ihre Köpfe wieder nach oben streckten, mähten die Wölfe drüber. Legten die Wiener, die mit zweieinhalb Linien angereist waren, einen Zahn zu, schalteten auch die Wölfe zwei Gänge höher und holten sich die Wiener in den Zweikämpfen.

In Gefahr war damit der Wölfe-Marschplan Richtung Final-Playoff eigentlich nie. "Im Schlussdrittel agierten die Gäste frustriert, und es entstanden einige unschöne Szenen", berichtet Wölfe-Obmann Johannes Rosenthaler vom Zeitnehmertisch, "speziell im dritten Drittel übersahen die vier Schiedsrichter doch einige Fouls." Das Lazarett wurde trotzdem nicht vergrößert, weil niemand bei den teils rüden Attacken verletzt worden war.

Farmteam siegte auswärts

Auch das Farmteam der Amstettner musste gegen den Eishockeyverein Ternitzer "Eiswölfe" erst einmal anschreiben, um im Play-off der OÖ. Eishockey-Landesliga im Geschäft zu bleiben. Effizienz beim Powerplay kam der Truppe von Headcoach Lukas Kreipl dabei entgegen. Zum Sieg trug auch bei, dass die Amstettner besonders spritzig agierten und Gelegenheiten ausnutzten. Mit einem 4:6 (1:2, 1:2, 2:2) auf der Anzeigetafel nach Schlusspfiff waren die Wölfe dem Playoff weitaus näher gekommen als die Niederösterreicher als unmittelbarer Konkurrent in der Qualifikation. Zuvor hatte die Sirene noch geschrillt, als Lang mit einem Empty-Net-Goal zum 6:4 die Fans sehr beruhigte.

