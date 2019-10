Kein "Vergessenwollen"

Bei einem 72-stündigen Arbeitsmarathon renovierten Mitglieder der Katholischen Jugend (KJ) den Keller der Pfarrbaracke zu einem Gedenkraum für die Opfer des Nationalsozialismus, die in einem KZ-Außenlager in Ternberg inhaftiert waren. Jedes Jahr werden Gedenkveranstaltungen durchgeführt. Heuer erinnerte Bischof Manfred Scheuer in einem Grußwort, dass als Erstes den Gefangenen im KZ der Name geraubt wurde und sie eine Nummer ausfassen mussten. Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (VP) mahnte als Gedenkredner vor der Gefahr des Nationalismus und Rechtspopulismus, wenn etwa "Flüchtlinge zu Sündenböcken gemacht" würden.

