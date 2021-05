Kein Lockdown bei den Lions aus Steyr und St. Ulrich

Weite Teile des Landes lagen in den vergangenen sechs, sieben Monaten coronabedingt im Tiefschlaf. Gemeinsame Lions-Clubabende konnten nur virtuell stattfinden. Für die Lions Steyr-St.Ulrich war das kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Sie wollten ihrem Kernauftrag, nämlich mit diversen Aktivitäten Geld zu sammeln und hilfsbedürftigen Menschen unter die Arme zu greifen, unbedingt weiterhin nachkommen.

Die herausfordernde Situation stachelte die Kreativität und den Arbeitseinsatz der Lions erst so richtig an. Frei nach dem Motto: Von so einem Virus lassen wir uns nicht unterkriegen, und gerade jetzt sind viele Menschen über jede Form der Unterstützung froh. Unter Einhaltung aller Covid-Sicherheitsbestimmungen veranstalteten die Lions einen permanenten Flohmarkt in einem ehemaligen Autohaus. Das Angebot wurde sehr gut angenommen und musste nur während des harten Lockdowns pausieren.

Insgesamt 10.000 Euro konnten die Ulricher Lions mit dieser Vorzeige-Aktivität einnehmen. Im Herbst wird der Flohmarkt fortgesetzt. Der Erlös wird überwiegend sozial schwächer gestellten Familien im Großraum Steyr zugutekommen. Mit einwandfreier Ware vom Flohmarkt wurde darüber hinaus ein Hilfsprojekt in Rumänien tatkräftig unterstützt.

Pakete für Steyrer Familien

Schon länger besteht eine Kooperation mit dem Verein Wohnen Steyr, der obdachlose Menschen betreut. Auch diese Zusammenarbeit wurde durch Covid-19 nicht ausgebremst. Um Weihnachten wurden den Sozialbetreuern ein umfangreiches Paket aus Lebens- und Genussmitteln übergeben, das diese an ihre Klienten verteilt haben. Das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen liegt den Lions Steyr-Sank Ulrich besonders am Herzen. Rund um Weihnachten schnürten die Lions, tatkräftig unterstützt von ihren Damen, Pakete für Kinder von zehn Steyrer Familien. Diese Aktion wurde über die Sozialabteilung am Steyrer Magistrat abgewickelt und sorgte bei den Kindern für glänzende Augen.

"Uns war es wichtig, unser Clubleben nicht einfach auf Eis zu legen, sondern weiter tatkräftig den Lions-Leitspruch ,we serve‘ mit Leben zu erfüllen", sagt Clubpräsident Daniel Granegger über die Aktivitäten im vergangenen halben Jahr.

Weitere Infos: www.lcsu.at