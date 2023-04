Kein Kulturhaus, Gemeinde vermietet doch lieber Büros

Für die Grünen in Garsten ist die Optik schief wie in einem Zerrspiegel. Vergangenes Jahr kam im Jänner ein Haus in der Raiffeisenstraße auf den Immobilienmarkt und die Rathausführung drängte darauf, die Gelegenheit beim Schopf zu packen. Das Gebäude mit einem 800 m2 großen Grundstück mitten im Ortskern müsse man sich unbedingt strategisch sichern, hieß es.