Kein Kind müsste mehr aus einem Fenster stürzen

STRENGBERG. Michael F. Veigl aus Strengberg erfand Plastiksperre, die nicht aufgeschraubt werden muss und fast nichts kostet.

Michael F. Veigl mit seiner „ISI-Safe“-Kindersicherung für Fenster: Ein aufgesteckter Aufsatz verriegelt den Griff. Bild: feh

Er kann gar nicht dagegen ankämpfen, Michael F. Veigl ist von Natur so: Ein Problem kann dem Mostviertler in den Kopf steigen, sodass er zu tüfteln beginnt und erst Ruhe findet, wenn er es gelöst hat. Als ein Kind in der Region aus einem Fenster stürzte und die Eltern das tödlich verunglückte Mädchen zu Grabe tragen mussten, ließ ihn der Gedanke nicht mehr los, dass eine solche Tragödie zu verhindern sein müsste. Mit Erfindergeist.

Veigl blätterte alle Kataloge in Baumärkten durch, und sämtliche österreichische Fensterhersteller kannten den auffälligen Kunden schon, der stundenlang die Ausstellungsstücke in den Auslagen genau vermessen hatte. "Was ich am Markt an Kindersicherungen gefunden habe, hat mich nicht überzeugt", erzählt Veigl, "ich habe mir gesagt, da muss es noch etwas Besseres geben."

Kein Hindernis im Brandfall

Die meisten im Handel erhältlichen Kindersicherungen waren Aufsätze, die eigens an den Fensterrahmen aufgeschraubt werden mussten und die mit einem Schlüssel abgesperrt wurden. "Zu viele Nachteile, als dass Kindersicherungen zu einer Standardausstattung werden", befand Veigl: "Erstens ist die Montage ein Aufwand, zweitens sollte man im Brandfall das Fenster als Fluchtweg sofort aufkriegen, ohne lange Schlüsselsuche, und drittens bleiben Bohrlöcher zurück, wenn die Kinder groß sind, was eine Beanstandung bei Wohnungsübergaben bedeutet." Also dachte sich Veigl eine Sicherung aus, bei der niemand einen Schraubenzieher in die Hand nehmen muss, die im Notfall schnell entrastet und doch für Kinderhände nicht zu öffnen ist. Veigl kam zum Schluss vieler Nachdenkpausen zu einer Lasche in einem Kunststoffgehäuse, mit der der Fenstergriff festgehalten wird. Für die Entriegelung bedarf es einer Fingerposition, die einem Gitarrengriff ähnelt – für kleine Kinder nicht zu schaffen. Der TÜV hat der "ISI-Safe"-Sperre, für die Veigl das Weltpatent besitzt, die Prüfplakette erteilt. Der Kunststoff, aus dem das Gehäuse besteht, besticht durch eine besondere Reißfestigkeit und ermöglicht einen Verkaufspreis von 19,90 Euro pro Vorrichtung.

Bereits 80.000 Sperren verkauft

Veigl ist mit seinen Skizzen zu einem Konstruktionsbüro gegangen, das die Pläne für die Fertigung in Spritzgussmaschinen zeichnete. Die nötigen Maschinensätze hat Veigl von einem Partner zurückgekauft,und er ist nun sein eigener Herr in der Produktion. Seine Frau Gertrude hilft bei der Abwicklung des Online-Geschäftes, während "ISI-Safe" auch im Großhandel (Hornbach und Obi) gelistet ist. Bisher hat das Familienunternehmen, in dem auch die sechs- und achtjährige Tochter bei der Verpackung mithelfen, 80.000 Einheiten verkauft. Jetzt wollen die Veigls mit einer Öffentlichkeitskampagne weiter expandieren.

Michael Veigl gehen unterdessen die Ideen nicht aus: "Es gibt noch viele Probleme zu lösen", sagt er.

