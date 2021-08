Kein Hindernis konnte Samuel Leitner stoppen: Gold über die 2000-m-Distanz

Auf der Laufbahn des Stadions von Kraljevo in Serbien wärmte bei den Balkanspielen unter Österreichs Leichtathleten ein Neuling auf. Fünf Minuten, 58 Sekunden und 92 Hundertstel nach dem Startschuss des 2000-Meter-Hindernislaufes war der Newcomer, Samuel Leitner (17) aus Grein, dem Pulk auf und davon und als Erster über die Ziellinie gelaufen. Der Sieg in seinem erst dritten Hindernisrennen und überhaupt ersten internationalen Wettkampf hat den jungen Mühlviertler aus Grein, der der Union Waidhofen angehört, "anfangs sprachlos" gemacht. Sein Staatsmeistertitel in der U18-Wertung der Disziplin war jedoch schon ein Vorzeichen seines Triumphes bei den Balkanspielen, an denen 21 europäische Länder teilnahmen. Leitners Trainer Milan Eror hatte schon gewusst, was in seinem Schützling steckt, der in Kraljevo mit seiner Siegerzeit nun zu den schnellsten Burschen in Europa über die Distanz gehört. "Man konnte das so nicht erwarten", sagte Eror, "aber Samuel hat wieder sein Kämpferherz gezeigt. Damit ging ein Sommernachtstraum in Erfüllung."

Nach der Ziellinie war Leitner über seinen Sieg überglücklich und auch mit seiner Taktik, die voll aufgegangen ist, hochzufrieden. Bis zum letzten Wassergraben hielt sich der Läufer der Waidhofner Union im Zaum und von der vordersten Spitzengruppe zurück. Als dann zwei Konkurrenten strauchelten, zog er einen Sprint an: "Ich hatte heute Kraft ohne Ende."