Kein Geld für volle Unterschriftenlisten

"Ein Blödsinn wird nicht zur vernünftigen Idee, wenn man ihn ein zweites Mal sagt", wehrte VP-Stadtrat Gunter Mayrhofer vorweg ab. Mit einer Forderung zur Stärkung der direkten Demokratie in der Stadt hatten die Grünen und die Neos schon im Gemeinderat ihr Glück versucht und waren damit abgeblitzt. Jetzt hat Grünen-Gemeinderätin Maria Lindinger im Finanzausschuss den Antrag eingebracht, der Magistrat und die Politik mögen Bestrebungen von Bürgern unterstützen, die sich mit Unterschriftenlisten in das politische Geschehen in der Stadt einschalten wollen.

"Es wäre schon eine Hilfe, müssten Aktivisten einer Bürgerinitiative nicht mit Unterschriftenlisten von Haustür zu Haustür ziehen", sagt Neos-Gemeinderat Pit Freisais. Das lasse sich erleichtern, wenn Unterschriftenlisten einfach auch beim Magistrat aufgelegt würden. Laut Stadtstatut muss der Gemeinderat ein Thema in einer Sitzung besprechen, wenn dies mindestens 600 Wahlberechtigte mit ihrer Unterschrift verlangt haben. Ab 1500 Unterstützungserklärungen ist die Stadt zu einer Volksbefragung zu dem Thema verpflichtet. Ab diesem Zeitpunkt sollte Bürgerinitiativen auch Platz für einen Artikel in den amtlichen Nachrichten des Magistrates eingeräumt werden, fordern Freisais und Lindinger unisono. Darüber hinaus sollte es Geld für erfolgreiche Bürgerinitiativen geben, damit ihnen bisher geleistete Werbekosten zurückerstattet würden.

Erwartungsgemäß stimmten die Mehrheitsparteien jetzt auch im Ausschuss nicht zu, sondern lehnten die Vorschläge schon wie im Gemeinderat ab.

Bürgermeister Gerald Hackl (SP) sieht im Stadtstatut ausreichende Möglichkeiten zur Bürgermitbestimmung: "Gehen wird darüber weiter hinaus, werden Amtshandlungen mit separaten Bürgerinteressen vermengt." Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP) sieht Unterschriftenaktionen ihrer Wirkkraft beraubt, wenn man sie wegen des ganz leichten Zugangs zu Alltagserscheinungen degradiert: "Es gibt ein Zuviel des Guten." VP-Stadtrat Gunter Mayrhofer möchte es auch dabei belassen, dass Volksbefragungen nach erfolgreichen Unterschriftenaktionen zu besonderen Ereignissen gehören sollten: "Als gewählte Mandatare haben wir auch eine Verantwortung übernommen. Wir haben jetzt ein ausgewogenes Verhältnis zur direkten Demokratie."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at