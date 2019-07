Kein bloß gewöhnlicher Theaterabend am Fluss

Die Lacher waren programmiert, als der "Rote Gerald" (Anm.: Bürgermeister Gerald Hackl war Premierengast) im Bogenduell gegen Robin Hood antrat und verlor. Was folgte, war die stärkste Zeit von Hauptdarsteller Marcel Philip Kraml, der im Duett mit dem großartigen Sheriff von Nottingham (Michael Kuttnig) aufblühte, zuvor aber ein wenig an Frodo Beutlin aus Herr der Ringe erinnert hatte. Was nichts an Kramls Qualität bei Schauspiel und Gesang änderte, mit beidem konnte er beim Publikum punkten. Ebenso die liebreizende Lady Marian (Sieglinde Hauser) und Clarise (Doris Krause), die mit ihren Stimmen die Naturbühne füllten. Raphael Cisar wich als Prinz John bis zur letzten Sekunde bewundernswert nicht von seiner dumpfen Rolle ab. Stefan Parzer als Will Scarlett wäre sogar ein dominanterer Robin Hood zuzutrauen, Oliver Roitinger war auch ohne entsprechende Körperfülle als Little John glaubwürdig. Michael Zintl-Reburg als Allan, der Dichter, und Stefan Adamski als Bruder Tuck durften sich fröhlich entfalten, und Theater-Chef Bernhard Oppl ging wie jedes Jahr mit all seiner Hingabe ans Theater in seiner Rolle, diesmal als Midge, der Müller, auf.

Auch wenn das Stück an sich manche Länge aufwies: Die Kompositionen von Wiff LaGrange spannten mutig und gekonnt den Bogen vom Mittelalter hin zur Moderne. Regisseur Herbert Walzl textete zeitlos und doch mit aktuellem Bezug: "Freunde, so kann es nicht weitergehen, lasst uns enger zusammenstehen." Und: "Es ist nie zu spät, zu gehen seinen Weg."

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at