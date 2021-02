Keime im Wasser: Magistrat verhängt Strafe gegen Spital

Hartnäckig hält sich das Gerücht in der Stadt, dass die große Trinkwasserverseuchung in Steyr durch eine Panne im Leitungsnetz des Krankenhauses verursacht worden sei. Wochenlang hatten die Steyrer Stadtbetriebe die Hähne in den Haushalten des halben Versorgungsgebietes sperren und dann ein halbes Jahr dem kühlen Nass aus ihrem Leitungsnetz Chlor beimengen müssen.