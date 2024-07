Kaum Erhöhungen, aber große Unterschiede bei Freibadpreisen

Kontrolliert wurde die Preisauszeichnung, zusätzlich wurde eine Preiserhebung durchgeführt. "Eine ordentliche Preisauszeichnung ist wichtig für die Konsumenten", sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne).

Positiv: Im Vergleich zur Erhebung im Vorjahr wurden die Preise oft nicht erhöht. Aber: Teils gibt es große Preisunterschiede in Steyr und Steyr-Land. Die günstigste Tageskarte für Erwachsene in den erhobenen Bädern kostet 3,70 Euro, die teuerste 6,40 Euro. Die günstigste Kinder-Tageskarte liegt bei zwei Euro pro Kind, die teuerste bei 3,5 Euro. An den Badebuffets gibt es ebenso teils große Preisunterschiede. Die günstigste Halbe Bier (0,5 l) offen erhält man um 3,9 Euro, die teuerste um 5,2 Euro. Ein Schwerpunkt bei den Erhebungen war die Kontrolle der Einhaltung der "Jugendgetränk"-Bestimmungen – da gab es keine Beanstandungen. Näheres: www.oberoesterreich.at

