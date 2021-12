Kaufleute waren mit der Frequenz sehr zufrieden

Innenstadt und Einkaufszentren waren gut besucht, auch die Adventmärkte auf der Promenade und am Stadtplatz konnten mit 2G-Regel wieder besucht werden. Stimmung und Frequenz seien sehr gut gewesen, sagt Daniela Limberger vom Stadtmarketing: "Auch am Sonntag wird der Großteil der Geschäfte etwa am Stadtplatz offen sein." "Überglücklich" war auch Hey-Centerleiterin Maria Prims: "Wir waren gut besucht, das nostalgische Karussell lockt viele Besucher an, und am Sonntag kommt zudem das Christkind zu uns ins Center."