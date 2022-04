Im Jahr 2019 hatte die Steyrer SP letztmals zu einer Mai-Kundgebung vor das Museum Arbeitswelt geladen. Danach vereitelte Corona die traditionellen Aufmärsche der Genossen. Im Vorjahr symbolisierten dann hundert am Stadtplatz aufgestellte Pappkameraden die Schicksale vieler MAN-Mitarbeiter. Heuer aber lädt die SP am Sonntag, 1. Mai, ab 10 Uhr wieder zur Maifeier am Museumsvorplatz. Die neue SP-Bezirksparteivorsitzende Katrin Auer ist erst seit Oktober 2017 Parteimitglied.