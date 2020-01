Auch in Abwesenheit von Tobias Rattinger, der aufgrund seines Studiums nicht an diesen Leichtathletik-Hallen-Landesmeisterschaften in Linz teilnehmen konnte, feierten die Athleten des LAC Amateure Steyr tolle Erfolge. Allen voran drückte Katharina Kreundl diesen Titelkämpfen ihren Stempel auf. Nach mehrjähriger Wettkampfpause aufgrund ihres Pharmaziestudiums gewann sie bei ihrem Comeback über 1500 und 3000 Meter jeweils Gold.