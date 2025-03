Kater Fritzi harrte drei Tage auf Baum aus, ehe er von der Feuerwehr gerettet wurde

Das hat Kater Fritzi in seinem bisherigen einjährigen Katzenleben noch nicht gemacht: ganz hinauf auf die Krone eines Baumes im Garten seiner Besitzer in Sierning zu klettern und sich dann aus dem Geäst nicht mehr herunterzutrauen. Das junge Ehepaar hatte den Zimmertiger nach dessen Freigang am Mittwochabend vermisst. Die Suche nach ihm war bald erfolgreich: Fritzi saß in 16 Metern Höhe ganz oben auf dem Baum. Das Ehepaar zimmerte seinem Kater eine Holzleiter, über die er herunterklettern hätte können. Fritzi nahm von der Abstiegshilfe keine Notiz, auch mit Leckerlis ließ er sich nicht locken.

Am nächsten Tag riefen die Besitzer die Neuzeuger Feuerwehr, die mit dem Kranwagen ausrückte, auf dem ein mit einem Gurt gesicherter Kamerad die Katze aus der Baumkrone holen sollte. Der Rettungsversuch scheiterte, weil das Fahrzeug nicht nahe genug an den Baum herankam. Machte auch weiter nichts: "Der Kater machte zu diesem Zeitpunkt, wo er schon fast zwei Tage auf dem Baum gesessen war, noch immer einen munteren und überhaupt keinen verzweifelten Eindruck", erzählt Feuerwehrkommandant Markus Hofstödter. Man braucht sich auch nicht vorzustellen, dass das Tier gejammert und miaut hätte. Nur etwas Katzenfutter, das die Feuerwehrmänner dem Kater auf Stangen ins Astwerk hinaufschoben, verspeiste er mit Genuss. Die Nacht über hoffte man, dass die Katze doch noch Mut fasst, herunterzuklettern.

Am Donnerstag wurde ein neuer Bergeversuch unternommen, um die Katze vom Baum zu holen. Die Höhenretter der Feuerwehr vom Bezirksstützpunkt Ternberg wurden angefordert, von denen drei Helfer ihr Bergewerkzeug auspackten. Kater Fritzi, noch immer nicht verzweifelt, verfolgte mit neugierigen Katzenaugen, wie sich die Männer die Steigeisen an den Füßen und Gurte und Seile um die Hüften anlegten. Wieder mit Leckerlis angelockt, ließ sich der Ausreißer schließlich in luftiger Höhe in einen Bergesack verfrachten und herunterbringen. Rasch steuerte Fritzi im Haus seinen Fressnapf und seine Wasserschale an. "Aber wir hatten da kein ausgezehrtes oder erschöpftes Tier vor uns", erzählt Hofstödter, "Katzen sind, so sagt man, ja zäh."

Die Vierbeiner haben auch ein anderes Zeitgefühl als wir Menschen, weiß die Tierforschung. Fritzi muss demnach seine missliche Lage tagelang in der Baumkrone gar nicht wie eine Ewigkeit vorgekommen sein. Sein Frauerl und Herrchen waren natürlich froh, als er den Erdboden wieder unter seinen Pfoten hatte. Ihre Hoffnung: Vielleicht nimmt er sich ja in Zukunft vor Klettertouren im Garten besser in Acht.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer

