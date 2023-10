Karriereplan und Studentenfest

Karrieremesse und Semesterstart am FH-Campus Steyr

Am Campus Steyr beim Karriere-Festival am Freitag, 6. Oktober, kann man von 13 bis 17 Uhr zuerst mit 70 Unternehmen die Karriere planen und dann den Start ins neue Studienjahr feiern. Das Karriere-Festival der FH OÖ Management-Fakultät in Steyr startet mit der Karrieremesse, gefolgt von der Semester Opening Party vor der FH und im Kulturverein Röda. Alle Infos zum Karrierefestival: www.fh-ooe.at

