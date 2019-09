Karlheinz Meidinger ist "Hausbrauer des Jahres"

Oberösterreich gewann bei den in Baden ausgetragenen Braustaatsmeisterschaften gleich elf Titel und ist damit im Jahr 2019 das erfolgreichste Bier-Bundesland. Vier Siege gingen an die heimischen Brauereien – Baumgartner aus Schärding, Bierschmiede aus Steinbach am Attersee, Marktbrauerei aus Linz und Zeller Craft Bier aus Zell am Pettenfirst –, sieben an Oberösterreichs ambitionierte Hobby-Hausbrauer. Insgesamt wurden 593 Biere bewertet, davon 306 von Hobbybrauern.

Erfolgreichste Hausbrauerei Österreichs wurde auch heuer wieder das Kremstal-Bräu von Karlheinz Meidinger. Im Vorjahr hatte sich der 68-jährige Kremsmünsterer diesen Titel als "Hausbrauerei des Jahres" noch mit dem Michaeli-Bräu aus Leonding teilen müssen, heuer war Meidinger aber einzigartig mit seinen Erfolgen. "Das war überhaupt erstmals, dass ein Hausbrauer allein diese Auszeichnung erhalten hat", freut sich Meidinger.

Dreifachsieg bei Weizenbieren

Mit sechs Medaillen – zweimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze – räumte Meidinger gleich in mehreren Kategorien ab. Der ehemalige Lehrer am Stiftsgymnasium Kremsmünster siegte in der Kategorie "Leichte Lagerbiere und Münchner Helle" und gewann in seiner Lieblingskategorie "Weizenbiere, Roggenbiere und Weizenböcke" mit dem "Antoni-Weizen", dem "Elisium" und seiner "Ur-Weissen" sogar Gold, Silber und Bronze.

"Mittlerweile habe ich bei den Weizenbieren eine derartige Erfahrung, dass ich den aktuell gefragten Geschmackstrend immer optimal treffe", sagt der ambitionierte Hobbybrauer, der erst nach seiner Pensionierung im Jahr 2011 mit dem Bierbrauen begonnen hat: "Es heißt ja immer, dass man im Ruhestand in ein tiefes Loch fällt, weil man plötzlich nichts mehr zu tun hat." Das habe er zu verhindern gewusst, eine Ausbildung zum Biersommelier absolviert und 2012 erste Brauversuche begonnen. "Auf meiner kleinen Anlage kann ich leider nicht mehr als zwei Kisten Bier auf einmal brauen", so Meidinger, der sich als Trainer beim Kremsmünster-Lauftreff auch sportlich fit hält, "für mich reicht das ja. Aber um einmal Freunde so richtig einzuladen, wird es schon schwierig." Andererseits: Wer einmal in den Genuss von Meidingers Bierspezialitäten kommt, weiß es danach umso mehr zu schätzen.

