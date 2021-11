Bei der 17. Braustaatsmeisterschaft (Austrian Beer Challenge) in Baden sind aus 288 gewerblich gebrauten Bieren und 356 Hobbybrauer-Bieren in 18 Bierstil-Kategorien die Gewinner ermittelt worden. Acht erste Plätze gingen dabei an Oberösterreich. Auch der Kremsmünsterer Karlheinz Meidinger räumte bei diesem Bewerb neuerlich kräftig ab. Heuer wurde der leidenschaftliche Hobbybrauer erstmals zum Abschluss von einer sechsköpfigen internationalen Jury unter den 18 Siegerbieren sogar zum Gesamtsieger